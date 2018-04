Seehofer: «mehr Härte» gegenüber abgelehnten Asylbewerbern

Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer will gegenüber abgelehnten Asylbewerbern eine schärfere Gangart einschlagen. «Da bin ich für mehr Härte», sagte der CSU-Politiker dem «Spiegel». «Ihnen sollten nur noch Sachleistungen gewährt werden, wenn sie nicht freiwillig in ihre Heimat zurückkehren.» Seehofer zeigte sich überzeugt, dass die geplanten «Anker-Zentren», in denen Asylbewerber künftig für die Dauer ihrer Verfahren untergebracht werden sollen, zu «deutlich weniger Zuwanderung nach Deutschland» führen werden. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) zeigt sich skeptisch.