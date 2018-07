Sekundenschelle Überweisungen bald für Millionen Bankkunden

Frankfurt/Main (dpa) - Nach schleppendem Auftakt im Herbst bekommt das Thema schnelle Überweisungen in Deutschland Umdrehungen. Vom 10. Juli an können die rund 50 Millionen Kunden der bundesweit 385 Sparkassen Echtzeitzahlungen - sogenannte Instant Payments - nutzen.

«Unsere Kunden können damit Geld in Sekundenschnelle überweisen - ganz einfach und sicher», sagte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, Helmut Schleweis, der Deutschen Presse-Agentur.