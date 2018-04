Sigmar Gabriel tritt als Gastdozent an der Uni Bonn auf

Bonn (dpa) - Der ehemalige Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hält heute seine Antrittsvorlesung an der Universität Bonn. Das Thema lautet «Deutschland in einer unbequeme(re)n Welt - die deutsche Europa- und Außenpolitik vor neuen Herausforderungen». Der SPD-Politiker hatte sich noch als Außenminister bereiterklärt, in diesem Sommersemester einen Lehrauftrag an der Traditionsuni zu übernehmen. Das Engagement sei «ehrenamtlich und ohne jede Bezahlung», sagte er im Januar in einem Interview des Bonner «General-Anzeigers».