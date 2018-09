Söder ruft CSU zum Kampf um Bayerns Demokratie auf

München (dpa) - Mit einer Zuspitzung zur Schicksalswahl will die CSU im Endspurt der Bayern-Wahl das seit Monaten andauernde Umfragetief hinter sich lassen. «Wir befinden uns in einer ernsten Situation, nicht nur für uns, sondern für die Demokratie in unserem Land», sagte Ministerpräsident und Spitzenkandidat Markus Söder auf dem CSU-Parteitag in München. Er hoffe, dass die Umfragen einen Weckruf für all jene bedeuteten, die Bayern schützen wollten. Am 14. Oktober wird in Bayern der Landtag neu gewählt, die CSU fürchtet den Verlust ihrer absoluten Stimmmehrheit.