Sohn von Sean Penn und Robin Wright festgenommen

Los Angeles (dpa) - Hopper Penn, der Sohn von Oscar-Preisträger Sean Penn und Robin Wright, ist wegen Drogenbesitzes festgenommen worden. Wie «E! News» unter Berufung auf die Polizei im US-Staat Nebraska berichtet, wurden Penn (24) und seine 26-jährige Begleiterin nach einer Verkehrskontrolle in Gewahrsam genommen. Die Polizei habe in dem Auto des Paares Marihuana, Amphetamintabletten und psychoaktive Pilze gefunden, hieß es. Der Internetdienst TMZ.com postete Polizeifotos des Paares aus dem Bezirksgefängnis in Hamilton County.