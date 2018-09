Spahn lädt Sozialverbände zu Gespräch über Dienstpflicht

Berlin (dpa) - In der Debatte um eine allgemeine Dienstpflicht hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn einem Medienbericht zufolge 18 Sozialverbände zu einem Meinungsaustausch eingeladen. Bei dem Treffen am 25. September in Berlin sollten «Vor- und Nachteile eines sozialen Dienstes für das Gesundheitswesen» diskutiert werden, berichtete die «Bild am Sonntag» und berief sich dabei auf ein Schreiben Spahns an die Verbände. Darin heißt es demnach: «Ein solcher sozialer Dienst könnte mit dazu beitragen, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zwischen den Generationen zu stärken.»