Sparkassen-Kunden können Smartphone zum Bezahlen nutzen

Berlin (dpa) - Sparkassen-Kunden können an der Ladenkasse jetzt auch per Smartphone bezahlen. Knapp fünf Wochen nach Google starteten heute mehr als 300 der regionalen Geldhäuser ihr Smartphone-Bezahlsystem. Bis Jahresende sollen alle rund 390 Institute der Gruppe den Dienst anbieten. Die Daten der Kunden blieben bei der Sparkasse und würden nicht an Dritte weitergegeben oder verkauft, versicherte der Verband. Zum Bezahlen hält man das Smartphone im Laden an das Kartenterminal der Kasse.