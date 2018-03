Spektakulärer U-Boot-Fall - Mordprozess beginnt

Kopenhagen (dpa) - Der Tod einer Journalistin bei einer U-Boot-Fahrt steht von heute an im Mittelpunkt eines Mordprozesses in Kopenhagen. Dem dänischen Erfinder Peter Madsen wird vorgeworfen, die schwedische Reporterin Kim Wall an Bord seines selbstgebauten Bootes erst gequält und dann getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Madsen die Tat kaltblütig plante, und fordert lebenslange Haft. Ein mögliches Motiv geht aus der Anklageschrift nicht hervor. Der 47 Jahre alte Madsen bestreitet einen Mord.