Städtebund kritisiert Unterbesetzung der Polizei in Chemnitz

Berlin (dpa) - Der Städte- und Gemeindebund hat die von der Polizei eingeräumte Unterbesetzung bei den jüngsten Demonstrationen in Chemnitz kritisiert. «Das ist ein schlechtes Zeichen für den starken Rechtsstaat», sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem «Handelsblatt». Hier müssten die Konzepte nachgebessert werden. Bei neuen Protesten rechter und linker Demonstranten in der Chemnitzer Innenstadt waren am Abend mindestens sechs Menschen verletzt worden. Auslöser dafür war, dass ein 35 Jahre alter Deutscher durch Messerstiche getötet worden war.