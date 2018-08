Start des Wissenschafts-Satelliten «Aeolus» verschoben

Kourou (dpa) - Der Start einer Vega-Rakete mit dem Wissenschafts-Satelliten «Aeolus» ist wegen der Wetterbedingungen auf dem südamerikanischen Weltraumbahnhof Kourou um einen Tag verschoben worden. Die Rakete soll nun morgen am Mittwoch um 23.20 Uhr deutscher Zeit in Französisch-Guyana abheben, 24 Stunden später als geplant. Das teilte das Raumfahrtunternehmen Arianespace mit. Der ESA-Satellit «Aeolus» soll erstmals Windprofile von der ganzen Erde erstellen und so völlig neue Erkenntnisse für die Wettervorhersagen bringen.