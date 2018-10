Steinmeier: Bayern-Wahlergebnis zeigt große Veränderungen

Görlitz (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist überzeugt, dass die Parteien nach der Bayern-Wahl verantwortungsvoll mit dem Ergebnis umgehen. «Es sind große Veränderungen, die sich in diesem Wahlergebnis niederschlagen», sagte Steinmeier am Montag bei einem Besuch im Siemens-Werk im sächsischen Görlitz. Die Parteien, die sich in Bayern um Verantwortung beworben haben, hätten jetzt die Möglichkeit zu prüfen, wie diese Verantwortung umgesetzt werden kann.