Streamingdienste auf dem Vormarsch

Berlin (dpa) - Streamingdienste wie Netflix und Amazon gewinnen in Deutschland immer mehr Zuschauer, das klassische Fernsehen hält sich in der Gunst des Publikums - mit leichten Verlusten - stabil. Das geht aus dem Digitalisierungsbericht Video der Landesmedienanstalten hervor. Fast zwei Drittel ihrer Fernsehzeit widmen die Deutschen dem klassischen, linearen TV. Video on Demand der US-Plattformen, zu denen auch Youtube und die Mediatheken von ARD, ZDF und der Privaten gehören, haben einen Anteil von knapp 30 Prozent.