Tim Mälzer litt «höllische Schmerzen» bei Feuer-Unfall

Berlin (dpa) - Der Fernsehkoch Tim Mälzer erinnert sich mit Schrecken an einen Feuer-Unfall bei Dreharbeiten zu einer Fernsehshow in Prag. «Ich sah plötzlich nur noch Feuer um mich herum. Solange die Kamera lief, stand ich unter Adrenalin», sagte Mälzer der «Bild»-Zeitung. Er erlitt einen Schock und hatte «höllische Schmerzen». Der Unfall ereignete sich im Juni bei der Aufzeichnung der Pro-Sieben-Sendung «Team Joko gegen Team Klaas - Das Duell um die Welt». An dem Unfall sei niemand schuld, sagte Mälzer der Zeitung. Sein Verhältnis zu Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt sei «genauso wie vorher»