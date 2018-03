Tödlicher Marsch: Bundeswehr stellt Ausbildung auf Prüfstand

Berlin (dpa) - Nach dem tödlichen Soldatenmarsch in Munster will die Bundeswehr ihre Ausbildungsstrukturen in ganz Deutschland untersuchen. «Die Ausbildung wird insgesamt überprüft in allen Teilstreitkräften», sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Bei einer Übung waren am 19. Juli 2017 mehrere Offiziersanwärter kollabiert, einer starb später an den Folgen. Sie hatten zuvor bei Temperaturen von knapp 28 Grad noch eine Extra-Strecke laufen müssen. Untersuchungen ergaben, dass sie einen Hitzschlag erlitten.