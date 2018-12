Trauerfeier für Ex-Präsident Bush - Merkel nimmt teil

Washington (dpa) - Würdenträger aus den USA und internationale Gäste nehmen heute bei einer Trauerfeier Abschied von dem früheren US-Präsidenten George H. W. Bush. Neben Präsident Donald Trump und First Lady Melania werden auch Kanzlerin Angela Merkel sowie Prinz Charles zu der Zeremonie in der Nationalen Kathedrale in Washington erwartet. Zu den Rednern zählt auch der Sohn des Verstorbenen, Ex-Präsident George W. Bush. Trump hat den Mittwoch zum Nationalen Trauertag erklärt. Bush war am Freitag im Alter von 94 Jahren gestorben. Er war von 1989 bis 1993 der 41. Präsident der USA.