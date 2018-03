Trump besucht Mauer-Prototypen in Kalifornien

San Diego (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat zum ersten Mal Prototypen der Mauer besucht, die er an der Grenze zu Mexiko errichten lassen will. Trump ließ sich von Grenzschützern und Offiziellen die acht Modelle zeigen, die in der Nähe von San Diego stehen. Eine Mauer müsse auf jeden Fall durchsichtig sein, damit die Grenzschützer sehen könnten, was auf der anderen Seite geschehe, sagte Trump, und sie müsse auf alle Fälle hoch genug sein. Auf beiden Seiten der Grenze kam es zu Protesten. Trump sieht in Mauern ein wirksames Mittel gegen illegale Einwanderung und Drogenhandel.