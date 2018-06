Trump empfängt Italiens Regierungschef Conte im Weißen Haus

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump wird Italiens neuen Regierungschef Giuseppe Conte am 30. Juli im Weißen Haus empfangen. Das gab die US-Regierung in Washington bekannt. Conte fährt wie Trump einen harten Kurs in der Migrationspolitik und steht an der Spitze einer Regierung aus Linkspopulisten und Rechten. Der Besuch soll den Angaben zufolge dazu dienen, die Kooperation beider Länder im Umgang mit internationalen Konflikten zu verbessern. Außerdem wollen beide Seiten ihre gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen vertiefen.