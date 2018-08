Trump heizt mit Tweet Landreform-Debatte in Südafrika an

Johannesburg (dpa) - Mit einem Tweet hat sich US-Präsident Donald Trump in die Debatte über eine umstrittene Landreform in Südafrika eingemischt. Er habe Außenminister Mike Pompeo angewiesen, Enteignungen von Bauern und Beschlagnahmungen landwirtschaftlicher Betriebe sowie die «großangelegte Tötung von Farmern» in Südafrika genau zu beobachten, twitterte Trump in der Nacht zum Donnerstag. Kurz zuvor war auf Trumps Lieblingssender Fox News ein Bericht über Enteignungen von weißen Landwirten gelaufen. In Südafrika löste Trumps Tweet Entrüstung aus.