UN rechnen mit 132 Millionen Menschen in Not in 2019

Genf (dpa) - Wegen Konflikten und Naturkatastrophen rechnen die Vereinten Nationen im kommenden Jahr mit 132 Millionen Hilfsbedürftigen. Der Spendenbedarf liege voraussichtlich etwa auf demselben Niveau wie in diesem Jahr bei rund 25 Milliarden Dollar, umgerechnet etwa 22 Milliarden Euro. Das sagte UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock in Genf. Fast 94 Millionen der am schwersten Betroffenen will die UN-Organisationen 2019 unterstützen - etwa mit Unterkünften, Nahrung, Medikamenten und Notschulen.