USA zielen mit Nachbarn auf Handelsabkommen

Washington (dpa) - Die USA und ihre Nachbarländer Kanada und Mexiko peilen den Abschluss eines neuen gemeinsamen Handelsabkommens noch in dieser Woche an. Er halte einen Abschluss bis Freitag für möglich, sagte Kanadas Premierminister Justin Trudeau. Die Außenministerin des nördlichen US-Nachbarn, Chrystia Freeland betonte, die Verhandlungen seien «sehr intensiv». Freeland hatte sich optimistisch gezeigt, aber auch erklärt, es sei noch eine große Menge an offenen Punkten übrig. Für den Fall, dass Kanada nicht mit in das Abkommen einsteige, hatte Präsident Trump dem Land hohe Strafzölle angedroht.