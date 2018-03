Uhren gehen nach - Streit am Balkan soll Ursache sein

Berlin (dpa) - Ein Streit zwischen dem Kosovo und Serbien soll der Auslöser dafür sein, dass viele Radiowecker und Uhren in Mikrowellen seit Wochen bis zu sechs Minuten nachgehen. Betroffen seien 25 Länder in Europa, auch Deutschland, heißt es vom Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber. Eine politische Unstimmigkeit zwischen dem Kosovo und Serbien habe zu Frequenz-Abweichungen und einer Unterversorgung im Stromnetz geführt, hieß es. An der normalerweise konstanten Frequenz im Stromnetz orientieren sich die Uhren. Wenn es jetzt also Abweichungen gibt, weichen die Uhren eben auch ab.