Umfrage: CSU bleibt unter 40-Prozent-Marke

München (dpa) - Zweieinhalb Monate vor der Landtagswahl in Bayern bleibt die CSU im Umfragetief. In einer neuen Erhebung des Hamburger Umfrage-Instituts GMS im Auftrag von Sat.1 Bayern kommt die Partei nur auf 39 Prozent - das ist exakt derselbe Wert wie in einer GMS-Umfrage von Anfang Juli. Kaum Bewegung gibt es auch bei den anderen Parteien: Die Grünen lagen bei 14 Prozent, die AfD bei 13, die SPD bei 12, die Freien Wähler bei 8, die FDP bei 6 und die Linke bei 3 Prozent.