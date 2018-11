«Wirtschaftsweise» legen Jahresgutachten vor

Berlin (dpa) - Wie entwickelt sich die Konjunktur in Deutschland? Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung - besser bekannt als die fünf «Wirtschaftsweisen» - legt heute Mittag in Berlin sein Jahresgutachten vor. Es wird erwartet, dass die Ökonomen ihre Wachstumsprognosen wie auch die Bundesregierung herunterschrauben. Gründe sind neben einem Fachkräftemangel trübere Aussichten für die die Weltwirtschaft. Risiken werden auch in Handelskonflikten gesehen. Ein geringeres globales Wachstum trifft auch die Exportnation Deutschland.