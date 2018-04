Zwei Brände in Firmen eines Ortes

Stockstadt (dpa) - Binnen weniger Stunden hat die Feuerwehr in Stockstadt zwei große Brände an der Landesgrenze zwischen Bayern und Hessen bekämpft. Zunächst brannte es in einer Papierfabrik, später bei einer Firma, die Kunststoffe und Gummi verarbeitet. Etwa 400 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren kämpften dort bis in den späten Abend hinein gegen die Flammen. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar. Zwei Brände innerhalb eines Tages «ist in der Tat ungewöhnlich», sagte ein Polizeisprecher. «Einen Zusammenhang gibt es aber nicht.»