„Das Artensterben geht weiter“

Alarmierend nennt Thomas Norgall (Foto) vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Hessen vor allem das Verschwinden ganzer Tierarten. In Gespräch mit dieser Zeitung benennt er die Gründe.

Herr Norgall, täuscht der Eindruck, oder verändert sich die heimische Tierwelt gerade besonders stark?

Thomas Norgall: Dramatisch und unerwartet schnell erleben wir gerade den Niedergang der heimischen Tierwelt in den landwirtschaftlich genutzten Bereichen. Das Verschwinden von 75 Prozent aller Insekten aus der Luft in weniger als 30 Jahren ist eine Zäsur für Naturschutz und Landwirtschaft. Die galoppierenden Bestandseinbrüche bei den früheren Allerweltsarten Rebhuhn, Feldhase, Feldlerche, Feldsperling oder Feldhamster sind unübersehbare Indikatoren der Fehlentwicklungen in der intensiven Landwirtschaft. Eine gegenläufige Entwicklung, also deutliche Bestandszunahmen beobachten wir bei einigen prominenten heimischen Arten wie Wanderfalke oder Wolf und Neubürgern wie Waschbär oder Nilgans. Diese beiden, die wissenschaftlich als Neobiota bezeichnet werden, haben bei uns freie ökologische Nischen gefunden und explodieren nun im Bestand, bis sie die Lebensraumkapazität ausfüllen und durch Krankheiten reguliert werden.

Weshalb können sich einige Tierarten so stark vermehren, während andere auszusterben drohen?

Norgall: Der Niedergang zahlloser heimischer Arten wird durch die Lebensraumzerstörung und den Gifteinsatz verursacht. Über die Bestandsabnahmen vieler Arten der Feldflur wird seit rund 50 Jahren gesprochen. Doch leider gibt es eine große Diskrepanz zwischen den Sonntagsreden und der Alltagspolitik. Der fehlende Gestaltungswille wird beim Geld sichtbar. In Hessen wurden 2016 rund 800 Millionen Euro in den Unterhalt des Straßennetzes gesteckt. Der Naturschutzhaushalt betrug gleichzeitig nur rund 10 Millionen Euro.

Die heimischen Arten – wie Wanderfalke oder Wolf – nehmen zu, weil sie nicht bejagt werden. Die Ausrottung von Waschbär und Nilgans dürfte nicht mehr möglich sein und die Erfahrung beim Waschbären zeigt, dass er auch durch die Jagd nicht regulierbar ist.

Welche Rolle spielt der Mensch bei diesen Entwicklungen?

Norgall: Der Mensch ist der maßgeblich steuernde Faktor. Wir bestimmen, welche heimischen Arten bei uns leben und überleben können und wir sind für die Einbürgerung neuer Arten verantwortlich. Diese grundlegenden Zusammenhänge sind schon lange bekannt. Neu ist das Ausmaß der Entwicklungen. Bereits 1962 erschien das Buch „Der stumme Frühling“, in dem vor den Folgen des Gifteinsatzes in der Landwirtschaft gewarnt wurde. Nun erleben wir in Deutschland mit einiger Verzögerung, dass die Warnung berechtigt war und zugleich, dass das Verbot von Glyphosat in der EU am Abstimmungsverhalten des Bundeslandwirtschaftsministers scheiterte.

Auf was müssen wir uns im Zusammenhang mit den klimatischen Veränderungen gefasst machen?

Norgall: Die dramatischen Veränderungen durch den Klimawandel stehen uns noch bevor. Bisher beobachten wir in Hessen die Vorzeichen – wie längere Vegetationsperioden und die Besiedlung durch erste Tierarten aus dem Mittelmeerraum

Lassen sich die Folgen des Insektensterbens schon abschätzen und welche sind es?

Norgall: Das Artensterben wird weitergehen. Und wir wissen noch nicht, welche Arten noch abnehmen oder ganz verschwinden werden. Die Mahnungen aus der Wissenschaft sind aber klar und eindeutig. Thomas Schmitt, Professor für Entomologie und Direktor des Deutschen Entomologischen Instituts Senckenberg, warnt etwa: „Der Klimawandel und unsere Art Landwirtschaft zu betreiben, vernichten die Lebensräume der nützlichen Ökosystem-Helfer.“

Wie ist es insgesamt um die Artenvielfalt bestellt?

Norgall: Schlecht. Ganz eindeutig schlecht. Das wird seit etlichen Jahren in den so genannten Roten Listen der vom Aussterben bedrohten Tiere und Pflanzen dokumentiert. Danach sind etwa 40 Prozent aller Wirbeltierarten gefährdet. Diese hohen Prozentsätze gelten für alle Artengruppen – Säugetiere, Vögel, etc. In den letzen Jahren scheint sich der Trend aber nicht mehr zu beschleunigen.

Was müsste sich ändern, um die negativen Trends aufzuhalten?

Norgall: Der Schutz der Biodiversität muss endlich in seiner Tragweite ernst genommen werden. Etliche Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, dass das Artensterben für die Menschheit die Folgen des Klimawandels noch deutlich verstärkt. Konkret: Wir brauchen auch in Hessen mehr Wildnisgebiete und Schutzgebiete, in denen der Naturschutz wirklich Vorrang vor anderen Ansprüchen hat. Und natürlich brauchen wir endlich eine andere EU-Agrarpolitik, damit nicht immer mehr Landwirte aufgeben und die übrigen immer intensiver produzieren müssen. Wir müssen uns als Gesellschaft endlich unserer Aufgabe stellen, die heimische Natur bei uns zu erhalten und dürfen nicht länger glauben, dass die Artenvielfalt in den Nationalparks in in Afrika, Asien oder Lateinamerika gesichert werden muss. (Foto: BUND)

WAS IST ZU TUN?

Um den Artenverlust zu stoppen und die biologische Vielfalt zu fördern, bedarf es einer umfassenden Modernisierung unserer Lebensweise, sagt Berthold Langenhorst, Sprecher des NABU Hessen. Er zählt aus Sicht der Naturschützer notwendige Schritte auf:

- Geringerer Verbrauch von Rohstoffen und Land, die zur Befriedigung der Bedürfnisse des Menschen dienen.

- Wild lebenden Tieren und Pflanzen ihre eigenen Lebensräume lassen und sie als Mitgeschöpfe respektieren.

- Weniger konsumieren, langlebige Güter statt Wegwerfprodukte nutzen, vermehrt Bioprodukte kaufen.

- Umstellung der Land- und Forstwirtschaft auf eine ökologische Produktionsweise.

- Stopp des Flächenfraßes für Siedlung und Verkehr.

- Einbezug von Umwelt- und Gesundheitsfolgekosten in die Warenpreise.

Es gibt aber auch Möglichkeiten, bedrohten Arten aktiv zu helfen:

- Singvögel freuen sich in den Wintermonaten über zusätzliche Futterstellen. Die sollten so beschaffen sein, dass das Futter trocken bleibt und für Katzen nicht erreichbar ist.

- Das gilt auch für Nistgelegenheiten, die im Garten aufgehängt werden. Das Schlupfloch zeigt am besten nach Südosten, von der Wetterseite abgekehrt.

- Insekten sind auf möglichst viele Blüten angewiesen – ein kurz gemähter Rasen bringt ihnen also nichts, dafür eine Mischung aus unterschiedlichen Blumen, die von März bis Oktober für Pollen und Nektar sorgt.

- Wer im Herbst verblühte Stauden stehen lässt, bietet den Vögeln mit den Samenständen Futter und Insekten mit den teilweise hohlen Stängeln ein Winterquartier.

- Über eine flache Schale mit frischem Wasser freuen sich Insekten wie Vögel.

- Wer sich bei der Auswahl von Blumen und Sträuchern auf heimische Arten beschränkt, tut Bienen und anderen nütz- lichen In- sekten etwas Gutes.

- Und natürlich sollte auf Balkon und im Garten auf den Einsatz von chemischen Giften verzichtet werden. (ra)