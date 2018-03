14-Jährige in Berlin getötet: Polizei ermittelt im Umfeld

«Die Mordkommission ermittelt in alle Richtungen», sagte eine Polizeisprecherin am Freitag dazu. Die Jugendliche wurde von ihrer Mutter am Mittwochabend in der gemeinsamen Wohnung in Berlin-Alt-Hohenschönhausen tot gefunden. Eine Obduktion in der Rechtsmedizin bestätigte am Donnerstag den Verdacht eines Gewaltverbrechens. Nähere Infos gab es zunächst nicht.