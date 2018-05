15 Verletzte bei Stadtbahn-Kollision in Hannover

Zusammenstoß am Morgen

Durch den plötzlichen Aufprall stürzten in der Bahn etliche Reisende zu Boden. Foto: Peter Steffen

Hannover (dpa) - Beim Zusammenstoß zweier Straßenbahnen in Hannover hat es 15 zumeist Leichtverletzte gegeben. Aus noch ungeklärter Ursache bog eine Bahn am Morgen an einer Haltestelle fälschlicherweise auf ein Abstellgleis ein und stieß frontal auf einen dort wartenden leeren Zug.