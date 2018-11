1,7 Millionen Schutzsuchende in Deutschland

Asylbewerber und Flüchtlinge

Zwei Frauen in einer Notunterkunft. Ende 2017 waren 1,7 Millionen Schutzsuchende im Ausländerzentralregister registriert. Foto: Carmen Jaspersen/Illustration

Wiesbaden (dpa) - Im vergangenen Jahr haben sich mehr Schutzsuchende in Deutschland aufgehalten. Am 31. Dezember 2017 waren 1,7 Millionen Schutzsuchende im Ausländerzentralregister registriert, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.