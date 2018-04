2018 schon Milliardenschäden durch Naturkatastrophen

US-Wetterbehörde informiert

Ein Mitarbeiter eines Stromanbieters untersucht in Morristown eine durch das Winterwetter beschädigte Leitung. Foto: Julio Cortez/AP

New York (dpa) - Naturkatastrophen haben in den USA alleine in den ersten drei Monaten des Jahres 2018 schon mehr als drei Milliarden Dollar (etwa 2,4 Milliarden Euro) Schäden verursacht.