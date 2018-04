25.300 Verkehrstote in Europa im Jahr 2017

Zahl geht kaum zurück

Autos fahren an einem weißen Kreuz für eine Unfalltote vorbei. Foto: Sebastian Gollnow/Archiv

Autos fahren an einem weißen Kreuz für eine Unfalltote vorbei. Foto: Sebastian Gollnow/Archiv

Brüssel (dpa) - Die Zahl der Verkehrstoten in der EU ist 2017 kaum zurückgegangen. Im vergangenen Jahr kamen 25.300 Menschen auf Europas Straßen ums Leben, wie die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte.