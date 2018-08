Absturz einer «Tante Ju»: Spekulation über Strömungsabriss

Unglück mit 20 Toten

Die Absturzstelle liegt abgelegen in den Bergen Graubündens auf 2500 Metern Höhe. Foto: CANTONAL POLICE OF GRISONS/Keystone

Flims (dpa) - Nach dem Absturz des Oldtimer-Flugzeuges «Tante Ju» in der Schweiz laufen die Ermittlungen der Unfallforscher auf Hochtouren. Warum die Maschine mit 20 Menschen an Bord am Samstag auf einem Fels in den Bergen des Kantons Graubünden zerschellte, war bis heute nicht annähernd geklärt.