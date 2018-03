Akrobat des Cirque du Soleil stürzt vor Publikum in den Tod

Von einem Ring abgerutscht

Tampa (dpa) - Ein Artist des weltberühmten Zirkus-Unternehmens Cirque du Soleil ist während einer Show in Florida in den Tod gestürzt. Der Unfall in der US-Stadt Tampa ereignete sich während einer Luftakrobatik-Nummer der Show «Volta» mit mehreren Künstlern, wie das kanadische Unternehmen mitteilte.