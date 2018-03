Al-Wazir hält nichts von Fahrverboten

„Ich bin gegen pauschale Fahrverbote“. Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Die Grünen) hält diese im Redaktionsgespräch für die „schlechteste Lösung“, um die Stickoxidbelastung in deutschen Städten zu senken. Sollte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in seiner Entscheidung dennoch den Weg für Fahrverbote freigeben, „dann müssen das die betroffenen Kommunen in ihre Luftreinhaltepläne aufnehmen“, sagte Al-Wazir. Das Land muss diese dann genehmigen.

Damit auch Dieselautos der Schadstoffklasse Euro 5 weiter in die betroffenen Innenstädte von Darmstadt, Frankfurt, Wiesbaden und Limburg fahren könnten, müssten die Motoren nachgerüstet werden. „Ein Update der Software bringt zu wenig“, so Al-Wazir. Dass Nachrüstung funktioniere, zeige der Test in Baden-Württemberg – vom ADAC im Auftrag des dortigen grünen Verkehrsministers durchgeführt. Die Kosten pro Auto werden mit 1500 bis 3000 Euro veranschlagt. „Das muss die Autoindustrie bezahlen. Hier gilt das Verursacherprinzip“, sagte Al-Wazir. Die Autobranche müsse die „Suppe auslöffeln, die sie sich durch betrügerische Abgasmanipulationen eingebrockt“ habe.

Die technische Nachrüstung habe schon einmal funktioniert, sagte Al-Wazir. „Das Problem hieß damals Feinstaub.“ Dieselpartikelfilter und Umweltplaketten hätten dafür gesorgt, dass „Hessen das Feinstaub-Problem seit fünf Jahren im Griff“ habe. Um künftig kontrollieren zu können, dass die Diesel-Fahrzeuge die Grenzwerte beim Stickoxidausstoß einhielten, müsse die „Blaue Plakette“ eingeführt werden. Genau dies lehne die Bundesregierung aber ab. „Die Kommunen können sich doch nicht von jedem Autofahrer den Fahrzeugschein zeigen lassen“, moniert Al-Wazir.

„Nicht seriös“, nennt er die Verkehrspolitik der Bundesregierung. Das zeige sich in den „Panikreaktionen“ der amtierenden großen Koalition auf den Druck der Europäischen Union, endlich für bessere Luft zu sorgen. Al-Wazir gibt zu, „überrascht“ gewesen zu sein, als plötzlich von kostenlosem Nahverkehr die Rede gewesen sei. „Allerdings findet sich diese Absicht in dem Brief, der nach Brüssel ging, in dem Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD nicht wieder.“ Für Al-Wazir passt dies ins Bild. Der Nahverkehr werde seit Jahren vernachlässigt. Gerade mal 333 Millionen Euro habe Berlin zum Beispiel zuletzt im Jahr über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz bundesweit bereitgestellt. „Das reicht grob gesagt für eine kleine U-Bahn in Frankfurt.“

Der Investitionsbedarf für „nachhaltige Mobilität“ sei riesig. „Wir müssen ausbauen, wir brauchen neue Infrastruktur, neue Fahrzeuge und Elektrobusse. Das kostet alles Geld, und dabei hat uns die Bundesregierung allein gelassen.“ Al-Wazir sagte weiter: „Ich habe nichts gegen langfristige Visionen. Doch wenn man den letzten Schritt vor dem ersten macht, fällt man auf die Nase.“

Für Al-Wazir führt die Debatte über kostenlose Busse und Bahnen angesichts des Defizits in der Infrastruktur aufs falsche Gleis. „Nahverkehr ist nie kostenlos. Die Frage ist: Wer bezahlt ihn?“ Auch der grüne Verkehrsminister will die Preise „attraktiver gestalten“. Sein Lieblingskind ist das Schülerticket, 365 Euro kostet es – im Jahr. Rund 800 000 Schüler gibt es in Hessen, 350 000 fahren bereits für einen Euro am Tag mit Bus und Bahn durch Hessen. In der nächsten Legislaturperiode schwebt Al-Wazir die Einführung eines Seniorentickets vor. Am Ende könnte irgendwann ein Bürgerticket für alle Hessen stehen.

Um Autofahrer zum Umsteigen zu bewegen, halten die Grünen die etwa in London erprobte „Citymaut“ für denkbar. Damit müssten Autofahrer, wenn sie in die Stadt wollen, in jedem Fall ein Ticket für Bus oder Bahn erwerben – unabhängig, ob sie es nutzen.

Von der Parole „Staufreies Hessen“ ist man im Land inzwischen abgerückt

Al-Wazir ist sich bewusst, dass auf dem Land der Individualverkehr noch lange die Hauptrolle spielen wird. Dennoch gäbe es auch hier Alternativen. Der Ausbau des Anrufsammeltaxis etwa, die Einführung kleiner „Bürgerbusse“ oder Angebote von Privatleuten, die andere im Auto mitnähmen. Mittels Digitalisierung sei es heute möglich, Fahrer und Mitfahrer zeitnah zusammenzubringen, ist er überzeugt.

Von der Parole „Staufreies Hessen“ ist man im Land inzwischen abgerückt. Zu sehr klafften offenbar Anspruch und Wirklichkeit auf hessischen Straßen auseinander. Dennoch: Der Minister ist stolz darauf, dass Hessen – bezogen auf die Einwohnerzahl das am stärksten vom Verkehr heimgesuchte Flächenland im Bund – bei den Staus nur im Mittelfeld liegt. Dass trotzdem viele Autofahrer das Gefühl haben, auf den Baustellen im Land gehe es nicht richtig voran, weiß Al-Wazir aus zahlreichen E-Mails. Nicht immer treffe diese Einschätzung zu, gibt er zu bedenken. „Wenn Sie über eine Brücke fahren, sehen Sie zum Beispiel nicht, dass darunter 30 Leute arbeiten.“ Oft werde auch nur nachts gearbeitet, um den Verkehr nicht zu behindern. Auch in Wiesbaden denkt man darüber nach, einen Bonus zu bezahlen, wenn eine Baustelle schneller als geplant abgewickelt ist. Oder einen Malus, wenn es länger dauert.