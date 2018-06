Angriffe auf Polizei in Darmstadt

Mehr als 80 Festnahmen

Ein weggeworfene Fantrommel in den Farben schwarz-rot-gold liegt neben dem Herrngarten am Rande der Innenstadt auf dem Gehweg. Foto: Frank Rumpenhorst

Darmstadt (dpa) - In Darmstadt hat eine Menschenmenge in der Nacht zu Sonntag Polizisten attackiert. 15 Beamte seien verletzt und mehr als 80 Tatverdächtige festgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.