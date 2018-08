Autobahnbrücke stürzt bei Genua ein: Mindestens elf Tote

«Entsetzliche Tragödie»

Ein Lastwagen steht an der Kante der Autobahnbrücke Ponte Morandi, von der ein Teilstück mehr als 40 Meter in die Tiefe gestürzt war. Foto: Vigili del Fuoco

Ein Lastwagen steht an der Kante der Autobahnbrücke Ponte Morandi, von der ein Teilstück mehr als 40 Meter in die Tiefe gestürzt war. Foto: Vigili del Fuoco

Blick auf die eingestürzte Autobahnbrücke Ponte Morandi in Genua. Foto: Luca Zennaro/ANSA/AP

Blick auf die eingestürzte Autobahnbrücke Ponte Morandi in Genua. Foto: Luca Zennaro/ANSA/AP

Genua (dpa) - Beim Einsturz einer vierspurigen Autobahnbrücke in der italienischen Hafenstadt Genua sind an diesem Dienstag mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf das Innenministerium in Rom.