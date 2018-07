Bericht: Deutsche Gewässer in schlechtem Zustand

Flüsse, Seen und Grundwasser

Verdrecktes Rheinufer in Düsseldorf. Foto: Martin Gerten/Archiv

Verdrecktes Rheinufer in Düsseldorf. Foto: Martin Gerten/Archiv

Kopenhagen (dpa) - Flüsse, Seen und Grundwasser in Deutschland sind einem Bericht zufolge in einem für europäische Verhältnisse schlechten Zustand.