Bundeswehr-Soldat wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht

Der Stabsfeldwebel habe das Kind zwei Mal vergewaltigt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Freiburg.

Er habe die Taten gefilmt und die Aufnahmen an andere weitergeleitet. Angeklagt ist der Deutsche unter anderem wegen besonders schwerer Vergewaltigung. Er ist einer von insgesamt acht Tatverdächtigen in dem Fall. Es ist vor dem Landgericht Freiburg der zweite Prozess in dem Missbrauchsfall. Ein Urteil soll es Mitte Mai geben.

Der Verteidiger des Mannes hat zum Prozessauftakt beantragt, für die gesamte Verhandlung die Öffentlichkeit auszuschließen. Dies diene dem Schutz des Angeklagten. Das Gericht entscheide darüber am Nachmittag, sagte der Vorsitzende Richter Stefan Bürgelin. Geplant seien zunächst vier Verhandlungstage (Az.: 6 KLs 160 Js 33561/17).

Der heute neun Jahre alte Junge war den Angaben zufolge mehr als zwei Jahre lang von Männern aus dem In- und Ausland vergewaltigt worden. Die 48 Jahre alte Mutter des Jungen und ihr 39 Jahre alter Lebensgefährte hätten ihn hierfür im Internet angeboten.