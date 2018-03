Der große Wurf

Herr Bartol, ist die Bürgerversicherung für die SPD der Mindestlohn der vorigen GroKo – unabdingbar für eine Regierungsbeteiligung?

Sören Bartol: Ich halte nichts davon, jetzt rote Linien zu nennen. Die Bürgerversicherung ist seit Jahren eine zentrale Forderung der SPD. Wir wollen das Gesundheitssystem weiterentwickeln, das zurzeit einfach ungerecht ist. Es muss Schluss sein mit dem Zwei-Klassen-System. Wer als Kassenversicherter auf einen Termin beim Arzt wartet, weiß, wovon ich spreche. Privatversicherte kennen dieses Problem nicht.

Aber was haben die Kassenpatienten davon, wenn demnächst auch die Privatversicherten länger auf einen Arzttermin warten? Dem Arzt würden ja die Einnahmen durch die Privatversicherten wegbrechen, was die Qualität seiner Leistung logischerweise für alle senkt.

Bartol: Es geht bei der Bürgerversicherung nicht darum, dem Gesundheitssystem Geld zu entziehen. Im Gegenteil: Es ist mehr Geld im System nötig. Übrigens sind viele Beamtinnen und Beamte unzufrieden damit, dass sie nicht in die gesetzliche Krankenversicherung dürfen. Und die im Alter zum Teil rapide ansteigenden Beiträge sind ein ernstes Problem für viele Privatversicherte.

Es könnte aber gut sein, dass mit der Bürgerversicherung weniger Geld ins System kommt. In der Privatversicherung muss für jeden Versicherten ein eigener Beitrag gezahlt werden. Wer als Privatversicherter für seine Familie zum Beispiel mehr als 1000 Euro zahlt, bräuchte als Kassenversicherter künftig nur noch die Hälfte zahlen.

Bartol: Das kann nicht das Ziel sein. Man muss darüber reden, wie man neue Ungerechtigkeiten verhindert. Es wird auch keinen radikalen Systemwechsel von einem auf den anderen Tag geben können. Bestehende Versicherungsverträge haben natürlich zunächst einmal Bestandsschutz, weshalb es Übergangsfristen geben muss. Und übrigens wollen wir den Wettbewerb nicht abschaffen: Es soll weiter Krankenkassen und Privatversicherungen im Wettbewerb geben. Aber dass die einen besser behandelt werden als die anderen, damit muss Schluss sein.

Ist die SPD vielleicht manchmal zu abgehoben? Ein kompletter Systemwechsel im Gesundheitswesen, ein völlig neues Europa – das ist nicht wirklich realistisch.

Bartol: Es ist die Aufgabe von Politikern, eine Vorstellung davon zu erarbeiten, wie unsere Welt in zehn oder 20 Jahren aussehen soll. Europa ist die Rückversicherung unseres Lebensmodells. Reisefreiheit, Studentenaustausch, Leben dort, wo man will. Europa ist nicht nur ein Wirtschaftsraum, sondern auch ein Werteraum …

… der gerade – Stichwort Brexit – auseinanderdriftet.

Bartol: Deshalb ist es gut, dass mit Emmanuel Macron ein französischer Präsident im Amt ist, der diese für uns alle fatale Entwicklung aufhalten will. Und was macht Deutschland als eines der wichtigsten Länder in Europa? Die Bundeskanzlerin klettert von Gipfel zu Gipfel – ohne erkennbares Ziel. Angela Merkel bleibt eine Antwort auf die Frage schuldig, wohin die Reise gehen soll.

Der Versuch einer Verfassung Europas ist bereits vor einigen Jahren am Nationalismus und am Populismus gescheitert. Warum sollte, nachdem diese Tendenz noch stärker geworden ist, das Abgeben von Souveränität von den Menschen angenommen werden?

Bartol: Der europäische Verfassungsvertrag kam vielleicht zu früh. Aber in dem Zustand, in dem sich Europa zurzeit befindet, muss es sich entscheiden: Entweder die Europäische Union macht jetzt den nächsten Schritt – oder sie scheitert. Und dabei geht es nicht darum, Dinge auf die EU-Ebene zu verlagern, die die Nationalstaaten besser lösen können. Ob Klimawandel, Terror-Bekämpfung oder Verteidigungspolitik: Die großen Herausforderungen unserer Zeit können 500 Millionen Menschen gemeinsam besser bewältigen als jedes Land für sich alleine. Was zum Verdruss bei vielen Menschen führt, ist das augenblickliche Klein-Klein in Europa. Deshalb wollen wir den großen Wurf. Deutschland muss in Europa wieder mitführen – im positiven Sinne.

Die Forderungen der SPD

Die SPD geht mit einem langen Forderungskatalog in die Gespräche mit der Union über eine Regierungsbildung:

EUROPA: Die SPD fordert ein System europäischer Mindestlöhne, eine stärkere Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit und Kinderarmut, die Angleichung der Unternehmensbesteuerung und die Austrocknung von Steueroasen. In seiner Parteitagsrede fügte SPD-Chef Martin Schulz noch die Forderung nach einer Umwandlung der Europäischen Union in die Vereinigten Staaten von Europa bis 2025 hinzu.

ARBEIT: Die Gültigkeit von Tarifverträgen und die Mitbestimmung in Betrieben sollen gestärkt werden. Wer auf eine Teilzeitstelle wechselt, soll ein Rückkehrrecht auf eine Vollzeitstelle erhalten.

RENTE: Eine Solidarrente soll Altersarmut von Menschen verhindern, die ihr Leben lang Vollzeit gearbeitet haben.

BILDUNG: Die SPD fordert gebührenfreie Kitas, einen Rechtsanspruch auf Ganztagsschulplätze, eine Modernisierung von Schulen und insgesamt mehr Bildungsinvestitionen.

GESUNDHEIT: Eine Bürgerversicherung für alle soll das derzeitige System privater und gesetzlicher Krankenversicherungen ersetzen.

FLÜCHTLINGE: Ein modernes Einwanderungsrecht soll den Zuzug von Arbeitskräften besser steuern. Eine Änderung des Asylrechts lehnt die SPD ab, ebenso eine Obergrenze für die Aufnahme von Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen. Die Aussetzung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus soll nicht verlängert werden.

SICHERHEIT: Die SPD fordert mehr Polizei, mehr Kriminalitätsprävention und eine effektivere Strafverfolgung.

KLIMA: Eine „ambitionierte Klimaschutzpolitik“ soll zum konsequenten Ausbau erneuerbarer Energien führen.

GLEICHBERECHTIGUNG: Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit für Frauen und Männer soll durchgesetzt werden.