Deutsche Streitkräfte präsentieren sich an 16 Standorten

Tag der Bundeswehr

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen steht auf einem Truppenübungsplatz neben Brigadegeneral Heico Hübner und wartet auf den Beginn eines Manövers. Am Tag der Bundeswehr präsentieren sich die deutschen Streitkräfte. Foto: Bernd Thissen/Archiv

Dresden/Oldenburg (dpa) - Zum Tag der Bundeswehr präsentieren sich die Streitkräfte heute an 16 Standorten in Deutschland. In der sächsischen Landeshauptstadt Dresden etwa stellt sich das Kommando Spezialkräfte (KSK) vor.