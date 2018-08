Deutscher auf kanadischer Straße in den Kopf geschossen

60-jähriger Tourist

In Kanada wurde ein deutscher Tourist in seinem Auto angeschossen (Symbolfoto). Foto: Patrick Pleul

Calgary (dpa) - Ein deutscher Autofahrer ist auf einer Landstraße in Kanada in den Kopf geschossen worden. Im Fenster auf der Fahrerseite seines Wagens sei ein Einschussloch zu sehen gewesen, berichteten kanadische Medien unter Berufung auf die Polizei in der westkanadischen Provinz Alberta.