Drei Menschen an Berliner S-Bahnhof verletzt

Mordkommission ermittelt

Polizisten am Tatort auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Greifswalder Straße. Foto: Monika Skolimowska

Berlin (dpa) - Ein Unbekannter hat an einem S-Bahnhof in Berlin drei Menschen verletzt - nun ermittelt eine Mordkommission. Zwei Männer seien nach ersten Erkenntnissen am Morgen schwer verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei.