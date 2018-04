Dritte Verhandlungsrunde für Tarife im öffentlichen Dienst

Entscheidung in Potsdam

Mit am Tisch sitzt in Potsdam auch erstmals Bundesinnenminister Horst Seehofer. Foto: Monika Skolimowska

Potsdam (dpa) - In Potsdam hat am Nachmittag die dritte und entscheidende Runde für die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst begonnen. Arbeitgeber- wie Arbeitnehmerseite zeigten sich zuversichtlich, dass es in dieser Runde zu einem Ergebnis kommt.