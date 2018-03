Durchsuchungen bei Rockergruppe «Osmanen Germania»

Türkische Nationalisten

Die «Osmanen Germania» stehen nach Einschätzung des nordrhein-westfälischen Innenministeriums in Verbindung zur türkischen Regierungspartei AKP. Foto: Rene Ruprecht/Archiv

Essen (dpa) - In mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen sind am Morgen Vereinsräume der Rockergruppe «Osmanen Germania» durchsucht worden. Unter der Führung des Polizeipräsidiums Essen würden insgesamt 41 Objekte durchsucht, wie die Ermittler sagten.