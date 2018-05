Ein Hochsommer-Wochenende schon im Frühling

Schon am Samstag wurden Höchsttemperaturen von 25 bis 31 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Entlang des Rheins sollte es am wärmsten werden. So war das Thermometer in Köln am Vormittag bereits auf 23 Grad geklettert, in München maß der DWD 16 Grad. Ab Mittag sollten sich dann im Nordosten Deutschlands einzelne Gewitter bilden, die sich im Laufe des Tages nach Westen und Süden ausbreiten. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 9 bis 17 Grad, wie der DWD mitteilte.

Die Aussichten für die kommenden Tage verheißen weiterhin hohe Temperaturen. Sonntag werden demnach 23 bis 30 Grad erreicht, im Südwesten kommt es zu teils kräftigen Gewittern. Diese setzen sich auch zu Beginn der nächsten Woche fort. Am Montag erwartet der DWD im Westen und Südwesten teils heftigen Starkregen und größeren Hagel. Dazu wird es mit 25 bis 32 Grad wieder sehr heiß.