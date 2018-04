Ein Toter nach Brand im Trump Tower

US-Präsident dankt Feuerwehr

Feuerwehrleute stehen vor dem Trump Tower an der New Yorker 5th Avenue. Foto: Andres Kudacki/AP

Feuerwehrleute stehen vor dem Trump Tower an der New Yorker 5th Avenue. Foto: Andres Kudacki/AP

New York (dpa) - Bei einem Brand im New Yorker Trump Tower ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur außerdem bestätigte, war das Feuer am Samstag (Ortszeit) im 50. Stockwerk des Wolkenkratzers an der 5th Avenue ausgebrochen.