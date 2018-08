Einbrecher soll 76-Jährigen erwürgt haben

Urteil erwartet

Ein 37 Jahre alter Mann steht in Handschellen in einem Gerichtssaal im Landgericht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Kempten (dpa) - Ein Einbrecher soll in Lindau am Bodensee einen 76 Jahre alten Hausbesitzer, der ihn ertappt hatte, umgebracht haben. In dem Mordprozess vor dem Landgericht Kempten werden an diesem Donnerstag die Plädoyers und das Urteil erwartet.