Erdogan lockt mit Kaffee

Die Ankündigung ist selbst für die Türkei, wo Parteien äußerst großzügig mit Wahlkampfversprechen sind, ein ungewöhnlicher Schritt. Die Kultur des Tee- und Kaffeegenusses in der Türkei reicht Jahrhunderte zurück. Die Zubereitungsart von türkischem Kaffee – Mokka – gehört seit 2013 zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe. In der Türkei wird am 24. Juni ein neues Parlament und der Präsident gewählt. Erdogan bewirbt sich um die Wiederwahl. (dpa)