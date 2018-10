Erdrutsch am Brenner: Autobahn gesperrt

Sechs Autos getroffen

Autobahn am Brenner. Nach heftigen Unwettern ist in Italien eine Mure auf die Brennerautobahn abgegangen. Foto: Sven Hoppe/Archiv

Bozen (dpa) - Nach heftigen Unwettern ist in Italien eine Mure auf die Brennerautobahn abgegangen. Die Fahrbahnen seien wegen des Schlammstroms von der Mautstelle Brenner Richtung Sterzing in Südtirol gesperrt worden, teilte der Autobahnbetreiber am Sonntagabend mit.