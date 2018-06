Ermittler geben Details zur Bluttat von Viersen bekannt

15-Jährige erstochen

Ein Bulgare soll ein Mädchen rumänischer Herkunft in einem Park tödlich verletzt haben. Foto: David Young

Mönchengladbach (dpa) - Nach der tödlichen Messerattacke auf eine 15-jährige in Viersen wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am Vormittag Ermittlungsdetails bekanntgeben. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher steht unter Mordverdacht und sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft.