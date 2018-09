Ermittlungen gegen Salvini wegen Freiheitsberaubung

Migranten auf der «Diciotti»

Rom (dpa) - Die italienische Staatsanwaltschaft wirft Innenminister Matteo Salvini Freiheitsberaubung von Migranten vor und hat offiziell Ermittlungen eingeleitet. Der Chef der rechten Lega verlas am Freitag live in einem Facebook-Video auf theatralische Art das Schreiben der Staatsanwaltschaft in Palermo.